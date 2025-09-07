VIDEO: Požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji, vatrogasci se zaglavili u istopljenom šećeru

Radio 021 pre 56 minuta  |  Tanjug
VIDEO: Požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji, vatrogasci se zaglavili u istopljenom šećeru

Najmanje četiri vatrogasca su povređena dok su pokušavala da stave vatru pod kontrolu u velikom požaru koji je sinoć izbio u fabrici slatkiša Makprogres u Vinici kod Kočana u Severnoj Makedoniji.

Vatrogasci iz Štipa, Kočana i Svetog Nikole našli su se u dramatičnoj situaciji nakon što su se zaglavili u rastopljenom šećeru iz fabrike u Vinici poznatoj po brendu "Vinčini", prenosi portal prv.mk. Nezvanično, neki od povređenih su bili vatrogasci koji su pokušavali da izvuku svoje kolege iz plamena. Gradonačelnik Vinice je već zatražio dodatnu pomoć od susednih opština u gašenju požara. U operaciju su uključene ekipe iz Kočana i Makedonske Kamenice, kao i
