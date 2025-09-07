Čuveni košarkaš zapalio region: "Hvala Miciću, uloge u reprezentaciji nisu bile definisane"

IMAO je o eliminaciji Srbije sa Evropskog prvenstva u košarci šta da kaže i proslavljeni plejmejker Igor Rakočević.

FOTO: FIBA.Basketball Rakočević se oglasio na društvenim mrežama: - Nažalost, neslavan kraj naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu u košarci. Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je izgubila od daleko slabijeg tima. U našem timu uloge nisu bile na vreme skroz definisane, i par igrača nije imalo dobro zdravstveno stanje, kao ni igračku formu - napisao je Rakočević na Tviteru. Kao razlog za poraz