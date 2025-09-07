Čuveni košarkaš zapalio region: "Hvala Miciću, uloge u reprezentaciji nisu bile definisane"

Večernje novosti pre 11 minuta
Čuveni košarkaš zapalio region: "Hvala Miciću, uloge u reprezentaciji nisu bile definisane"

IMAO je o eliminaciji Srbije sa Evropskog prvenstva u košarci šta da kaže i proslavljeni plejmejker Igor Rakočević.

FOTO: FIBA.Basketball Rakočević se oglasio na društvenim mrežama: - Nažalost, neslavan kraj naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu u košarci. Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je izgubila od daleko slabijeg tima. U našem timu uloge nisu bile na vreme skroz definisane, i par igrača nije imalo dobro zdravstveno stanje, kao ni igračku formu - napisao je Rakočević na Tviteru. Kao razlog za poraz
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Srbija se obrukala - ko je kriv?

Srbija se obrukala - ko je kriv?

B92 pre 11 minuta
Da li je ovaj potez Gudurića na minut do kraja meča presudio da Srbija ispadne u osmini finala Eurobasketa?

Da li je ovaj potez Gudurića na minut do kraja meča presudio da Srbija ispadne u osmini finala Eurobasketa?

Telegraf pre 16 minuta
Gore mediji u Hrvatskoj i regionu nakon fijaska Srbije na Evrobasketu

Gore mediji u Hrvatskoj i regionu nakon fijaska Srbije na Evrobasketu

Nova pre 1 sat
„Hoće li Jokić i dalje igrati za Srbiju?“ Evo šta svetski mediji pišu o porazu Orlova! Đurović bez dlake na jeziku: „Uvek je…

„Hoće li Jokić i dalje igrati za Srbiju?“ Evo šta svetski mediji pišu o porazu Orlova! Đurović bez dlake na jeziku: „Uvek je kriv trener!“

Hot sport pre 31 minuta
Evo šta je rekao Pešić posle debakla Srbije

Evo šta je rekao Pešić posle debakla Srbije

Vesti online pre 1 sat
Slobodan Šarenac hitno hospitalizovan nakon utakmice

Slobodan Šarenac hitno hospitalizovan nakon utakmice

Hello pre 1 sat
Jović: Imali su 20 ofanzivnih skokova, to je nedopustivo!

Jović: Imali su 20 ofanzivnih skokova, to je nedopustivo!

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoEvropsko prvenstvo u košarciTwitterFIBAVasilije MicićKosarkaska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Fnc 24: Srbi razočarali u Zagrebu, „Joker“ jedina svetla tačka! Smena generacije na pomolu: Na koga će Srbija moći dalje da…

Fnc 24: Srbi razočarali u Zagrebu, „Joker“ jedina svetla tačka! Smena generacije na pomolu: Na koga će Srbija moći dalje da računa?

Hot sport pre 1 minut
Košarkaški svet u šoku zbog Srbije

Košarkaški svet u šoku zbog Srbije

Vesti online pre 11 minuta
Odbranila titulu: Sabalenka osvojila US Open u istorijskom finišu! „hoće li Jokić i dalje igrati za Srbiju?“ Evo šta svetski…

Odbranila titulu: Sabalenka osvojila US Open u istorijskom finišu! „hoće li Jokić i dalje igrati za Srbiju?“ Evo šta svetski mediji pišu o porazu Orlova!

Hot sport pre 16 minuta
Otkriven razlog poraza Srbije: I ne, nije (samo) Bogdanova povreda! „hoće li Jokić i dalje igrati za Srbiju?“ Evo šta svetski…

Otkriven razlog poraza Srbije: I ne, nije (samo) Bogdanova povreda! „hoće li Jokić i dalje igrati za Srbiju?“ Evo šta svetski mediji pišu o porazu Orlova!

Hot sport pre 16 minuta
Đurović bez dlake na jeziku: „Uvek je kriv trener!“ „hoće li Jokić i dalje igrati za Srbiju?“ Evo šta svetski mediji pišu o…

Đurović bez dlake na jeziku: „Uvek je kriv trener!“ „hoće li Jokić i dalje igrati za Srbiju?“ Evo šta svetski mediji pišu o porazu Orlova!

Hot sport pre 16 minuta