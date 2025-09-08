Stižu pljuskovi sa grmljavinom: Od ovog datuma kiša će da lije u celoj Srbiji

Evo kakvo nas vreme očekuje danas 8. septemra i narednih dana u Srbiji

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti pretežno sunčano vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, koja će sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Duvaće slab do umeren, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 10 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena. U Beogradu se danas očekuje pretežno sunčano vreme,