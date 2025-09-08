Talasi i jake struje koje mogu biti smrtonosne: Uragan Kiko velika pretnja za Havaje: Izdato hitno upozorenje

Uragan Kiko slabi, ali i dalje ostaje snažan uragan u centralnom Pacifiku, a danas se očekuje da prouzrokuje i snažne talase opasne po život na Havajima.

Prema podacima američkog Nacionalnog centra za uragane, uragan Kiko treće kategorije udaljen je oko hiljadu kilometara od obale Havaja s udarima vetra od 185 kilometara na čas, prenosi danas NBC. Uragan Kiko kreće se prema Havajima brzinom od 20 kilometara na sat. Očekuje se da će talasi, nastali zbog uragana Kiko, zapljusnuti obalu Velikog Ostrva i Mauia danas posle podne po lokalnom vremenu. - Ovi talasi će se postepeno povećavati i prognozira se da će dostignuti