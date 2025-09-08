Talasi i jake struje koje mogu biti smrtonosne: Uragan Kiko velika pretnja za Havaje: Izdato hitno upozorenje

Blic pre 18 minuta
Talasi i jake struje koje mogu biti smrtonosne: Uragan Kiko velika pretnja za Havaje: Izdato hitno upozorenje

Uragan Kiko slabi, ali i dalje ostaje snažan uragan u centralnom Pacifiku, a danas se očekuje da prouzrokuje i snažne talase opasne po život na Havajima.

Prema podacima američkog Nacionalnog centra za uragane, uragan Kiko treće kategorije udaljen je oko hiljadu kilometara od obale Havaja s udarima vetra od 185 kilometara na čas, prenosi danas NBC. Uragan Kiko kreće se prema Havajima brzinom od 20 kilometara na sat. Očekuje se da će talasi, nastali zbog uragana Kiko, zapljusnuti obalu Velikog Ostrva i Mauia danas posle podne po lokalnom vremenu. - Ovi talasi će se postepeno povećavati i prognozira se da će dostignuti
Otvori na blic.rs

Uragan »

Uragan Kiko slabi, ali i dalje predstavlja pretnju za Havaje

Uragan Kiko slabi, ali i dalje predstavlja pretnju za Havaje

Euronews pre 3 sata
Katastrofa na pomolu? Opasno je po život VIDEO

Katastrofa na pomolu? Opasno je po život VIDEO

B92 pre 3 sata
Uragan Kiko slabi, ali i dalje pretnja za Havaje

Uragan Kiko slabi, ali i dalje pretnja za Havaje

Politika pre 4 sati
Nemci u četvrtfinalu Evrobasketa: Za deset minuta zbrisali Portugalce

Nemci u četvrtfinalu Evrobasketa: Za deset minuta zbrisali Portugalce

Dnevnik pre 2 dana
Nemci za deset minuta zbrisali Portugalce VIDEO

Nemci za deset minuta zbrisali Portugalce VIDEO

B92 pre 1 dan
Američkoj državi preti uragan Kiko Uvedeno hitno vanredno stanje

Američkoj državi preti uragan Kiko Uvedeno hitno vanredno stanje

Alo pre 1 dan
Evo kog datuma stiže zahlađenje Temperature ispod 10 stepeni, a do tada nas očekuju vrućine

Evo kog datuma stiže zahlađenje Temperature ispod 10 stepeni, a do tada nas očekuju vrućine

Dnevnik pre 2 dana
Uragan »

Ključne reči

Uragan

Svet, najnovije vesti »

"Spremaju se za rat sa NATO paktom": Zamenik šefa ukrajinske vojske otkrio: Rusija planira proizvodnju 2.500 visokopreciznih…

"Spremaju se za rat sa NATO paktom": Zamenik šefa ukrajinske vojske otkrio: Rusija planira proizvodnju 2.500 visokopreciznih raketa

Blic pre 34 minuta
Talasi i jake struje koje mogu biti smrtonosne: Uragan Kiko velika pretnja za Havaje: Izdato hitno upozorenje

Talasi i jake struje koje mogu biti smrtonosne: Uragan Kiko velika pretnja za Havaje: Izdato hitno upozorenje

Blic pre 18 minuta
Policija u Los anđelesu ukida zaštitu kamali Haris! Evo šta je izazvalo ovakvu reakciju elitnih jedinica LAPD (video)

Policija u Los anđelesu ukida zaštitu kamali Haris! Evo šta je izazvalo ovakvu reakciju elitnih jedinica LAPD (video)

Blic pre 4 minuta
Drugi najveći džekpot u istoriji države Dvojica dele neverovatan dobitak od 1,8 milijardi dolara: Prijatelji srećne ruke - evo…

Drugi najveći džekpot u istoriji države Dvojica dele neverovatan dobitak od 1,8 milijardi dolara: Prijatelji srećne ruke - evo kako će podeliti!

Kurir pre 24 minuta
"Spremni smo da odmah sednemo za pregovarački sto" Vojska sa fronta se hitno oglasila

"Spremni smo da odmah sednemo za pregovarački sto" Vojska sa fronta se hitno oglasila

Alo pre 34 minuta