Brojimo sitno do podele stanova i kola! Novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" startuje 20. septembra

Mali je na konferenciji za novinare najavio da će u izvlačenju učestvovati svi računi izdati od 1. maja ove godine, kao i oni koji stignu u međuvremenu, a da će biti podeljeno pet stanova u naselju Zemunske kapije i 10 automobila "panda". "Nastavkom ove igre pokazujemo posvećenost daljoj borbi protiv sive ekonomije.

Svest građana se mnogo promenila kada je u pitanju uzimanje fiskalnih racčuna i želimo da sa tim nastavimo’’, rekao je Mali. Naveo je da skoro 400.000 ljudi već koristi aplikaciju za nagradnu igru i da je do sada pristiglo 137 miliona računa. Govoreći o digitalizaciji, Mali je podsetio da je Vlada Srbije usvojila i da se primenje sistem e-Faktura koji je, kako je istakao, izuuzetno važan za privredu, konkurentnost i transparentnost. Dodao je i da se radi na
