Pregovori o minimalcu za narednu godinu počinju sutra: Vlada daje 550 evra, sindikati ne pristaju – traže 50 evra više

Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta sutra će još jednom biti razmatrana odluka o povećanju minimalne zarade za 2026. godinu.

U julu ove godine na sednici SES-a dogovoreno je da minimalna cena rada u Srbiji od oktobra bude veća 9,4 odsto i da se sa sadašnjih 450 evra poveća na 500 evra. Ministar finansija Siniša Mali ranije je rekao da će od 1. januara “minimalac“ iznositi 550 evra. Reprezentativni sindikati, Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS “Nezavisnost“ predložili su da “minimalac“ za 2026. iznosi 600 evra ili 70.000 dinara. Unija poslodavaca Srbije ocenila je da, posle