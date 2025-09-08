Tržišna inspekcija započela kontrolu cena u prodavnicama

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je tržišna inspekcija započela kontrolu primene Uredbe o ograničavanju marži u maloprodajnim objektima i istakao da se sa trgovinskim lancima kontinuirano vodi dijalog o snižavanju cena na koje se uredba odnosi, kao i da lanci pokazuju spremnost da snize cene. Mali je rekao da je trgovinskim lancima dato vreme da usklade sisteme i isprave eventualne nepravilnosti.