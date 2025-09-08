Mali: Država ima nultu toleranciju prema sivoj ekonomiji: Počinje novi krug nagradne igre! Uzimanje računa je lek za budžet

Kurir pre 1 sat
Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali najavio je danas početak novog kruga nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2025“ i tom prilikom istakao da je nastavak nagradne igre pokazatelj potpune posvećenosti daljoj borbi protiv sive ekonomije.

On je na predstavljanju novog kruga nagradne igre u Palati „Srbija“ rekao da će u ovom ciklusu biti organizovano pet izvlačenja, da je prvo izvlačenje zakazano za 20. septembar na RTS-u, dok će poslednje izvlačenje biti 18. oktobra. „Pripremili smo vredne nagrade - deset novih panda automobila i pet velikih stanova u naselju Zemunske kapije“, rekao je Mali. Ministar je ukazao i da je veoma važno da građani, uprkos nagradnoj igri i nagradama, u kontinuitetu nastave
