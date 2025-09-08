Novi krug „Uzmi račun i pobediˮ za nastavak borbe protiv sive ekonomije

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali najavio je danas početak novog kruga nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2025ˮ, istakavši da je njen nastavak pokazatelj potpune posvećenosti države daljoj borbi protiv sive ekonomije.

Mali je, predstavljajući novi krug nagradne igre, rekao da će u ovom ciklusu biti organizovano pet izvlačenja, a da je prvo zakazano za 20. septembar na Radio-televiziji Srbije, dok će poslednje biti 18. oktobra. Pripremili smo vredne nagrade – deset novih automobila „pandaˮ i pet velikih stanova u naselju Zemunske kapije, rekao je on, poručivši da je važno da građani uzimaju fiskalne račune jer se iz novca koji se dobija na takav način finansira povećanje plata i