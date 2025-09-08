Novi krug „Uzmi račun i pobediˮ za nastavak borbe protiv sive ekonomije

Serbian News Media pre 3 sata
Novi krug „Uzmi račun i pobediˮ za nastavak borbe protiv sive ekonomije

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali najavio je danas početak novog kruga nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2025ˮ, istakavši da je njen nastavak pokazatelj potpune posvećenosti države daljoj borbi protiv sive ekonomije.

Mali je, predstavljajući novi krug nagradne igre, rekao da će u ovom ciklusu biti organizovano pet izvlačenja, a da je prvo zakazano za 20. septembar na Radio-televiziji Srbije, dok će poslednje biti 18. oktobra. Pripremili smo vredne nagrade – deset novih automobila „pandaˮ i pet velikih stanova u naselju Zemunske kapije, rekao je on, poručivši da je važno da građani uzimaju fiskalne račune jer se iz novca koji se dobija na takav način finansira povećanje plata i
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Mali: Država ima nultu toleranciju prema sivoj ekonomiji: Počinje novi krug nagradne igre! Uzimanje računa je lek za budžet

Mali: Država ima nultu toleranciju prema sivoj ekonomiji: Počinje novi krug nagradne igre! Uzimanje računa je lek za budžet

Kurir pre 1 sat
Pregovori o minimalcu za narednu godinu počinju sutra: Vlada daje 550 evra, sindikati ne pristaju – traže 50 evra više

Pregovori o minimalcu za narednu godinu počinju sutra: Vlada daje 550 evra, sindikati ne pristaju – traže 50 evra više

Morava info pre 2 sata
Naled: Potreban novi Program za suzbijanje sive ekonomije do 2030. - U planu i unapređenje aplikacije "Uzmi račun i pobedi"

Naled: Potreban novi Program za suzbijanje sive ekonomije do 2030. - U planu i unapređenje aplikacije "Uzmi račun i pobedi"

Ekapija pre 3 sata
Tržišna inspekcija započela kontrolu cena u prodavnicama

Tržišna inspekcija započela kontrolu cena u prodavnicama

RTK pre 4 sati
Brojimo sitno do podele stanova i kola! Novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" startuje 20. septembra

Brojimo sitno do podele stanova i kola! Novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" startuje 20. septembra

Kurir pre 4 sati
Pregovori o minimalcu za narednu godinu počinju sutra: Vlada daje 550, sindikati traže 600 evra

Pregovori o minimalcu za narednu godinu počinju sutra: Vlada daje 550, sindikati traže 600 evra

Radio 021 pre 5 sati
Mali: Počinje novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi", prvo izvlačenje 20. 9.

Mali: Počinje novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi", prvo izvlačenje 20. 9.

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Republike SrbijeSiniša MalisrbijaUzmi račun i pobedi

Ekonomija, najnovije vesti »

Prof. Danica Popović za Albatros News podkast: Srbija nema tržište – sve zavisi od jednog čoveka

Prof. Danica Popović za Albatros News podkast: Srbija nema tržište – sve zavisi od jednog čoveka

Danas pre 40 minuta
Nova ekonomija: Najbliža saradnica Miroslava Miškovića napustila Delta Holding

Nova ekonomija: Najbliža saradnica Miroslava Miškovića napustila Delta Holding

Danas pre 3 sata
Šta kaže predsednik Saveta DRI o zahtevu za razrešenje Šapića?

Šta kaže predsednik Saveta DRI o zahtevu za razrešenje Šapića?

Danas pre 2 sata
Profesorka Popović: Zamrzavanje cena samo vara građane, sve zavisi od jednog čoveka

Profesorka Popović: Zamrzavanje cena samo vara građane, sve zavisi od jednog čoveka

N1 Info pre 19 minuta
Upravo na Blic TV Šta nam donosi novi ekonomski program koji stiže nakon Uredbe o ograničenim trgovačkim maržama

Upravo na Blic TV Šta nam donosi novi ekonomski program koji stiže nakon Uredbe o ograničenim trgovačkim maržama

Blic pre 30 minuta