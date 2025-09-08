MTV Video Music Awards 2025 – trijumfi Lady Gage, Ariane Grande i Sabrine Carpenter

MTV Video Music Awards 2025 – trijumfi Lady Gage, Ariane Grande i Sabrine Carpenter

Uzbudljiva godina za globalnu muzičku scenu krunisana je glamuroznom ceremonijom MTV Video Music Awards 2025, koja je održana sinoć, u noći između nedelje na ponedeljak, u UBS Areni u Elmontu, u Njujorku.

Uz voditelja ceremonije, legendarnog LL Cool J-a, i prvi put prenos na CBS mreži, Paramount+ i MTV kanalu, veče je bilo uzbudljivo sa pregršt nastupa, dirljivih trenutaka i istorijskih priznanja. Jednu od najznačajnijih ceremonija obeležio je niz snažnih nastupa – od Doje Cat i Tate McRae do Lady Gage i Sabrine Carpenter, dok je emotivni omaž Ozzyju Osbourneu dodatno podigao atmosferu. Uvedene su i dve nove kategorije: Najbolji country izvođač i Najbolji pop
