Državna revizorska institucija traži smenu Šapića

Državna revizorska institucija (DRI) je u poslerevizionom izveštaju ocenila da je Grad Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja zbog čega je Skupštini grada Beograda uputila zahtev za razrešenje odgovornog lica – gradonačelnika Aleksandra Šapića.

Kako se navodi u saopštenju DRI, nakon što je sprovela reviziju pravilnosti poslovanja Grada Beograda u delu koji se odnosi na rashode za zaposlene za 2022. godinu, kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, DRI je utvrdila nepravilnosti koje je subjekt revizije bio u obavezi da ispravi. „Iako je subjekt dostavio Odazivni izveštaj o merama koje je preduzeo u cilju otklanjanja nepravilnosti, DRI je utvrdila da za određene nepravilnosti nisu