VIDEO: Policija prešla iz Filozofskog u Rektorat, pojedini zaposleni odbijaju da uđu

Deo policajaca koji je tokom prethodnih dana boravio u Filozofskom fakultetu u Novom Sadu prešao je u zgradu Rektorata.

To su učinili danas pred održavanje ispitnog roka na Filozofskom i nakon što je dekan Milivoj Alanović najavio da će pripadnici Interventne jedinice izaći iz zgrade kako bi bilo omogućeno da studenti izađu na ispite. Međutim, policija nije napustila sam kampus, već je prešla u Rektorat koji je "zauzela" nakon velikog studentskog protesta u noći između petka i subote i to na poziv rektora Dejana Madića. Inače, Madić je pozvao zaposlene da danas u 10 časova dođu na