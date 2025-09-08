Mali: Mere već dale efekat i građani su zadovoljni; Tržišna inspekcija započela kontrolu cena u trgovinskim lancima

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Mali: Mere već dale efekat i građani su zadovoljni; Tržišna inspekcija započela kontrolu cena u trgovinskim lancima

BEOGRAD - Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da su ekonomske mere koje se odnose na sniženje cena u maloprodajnim lancima već dale efekat i da su građani zadovoljni, kao i da je na skupovima protiv blokada većinska Srbija pokazala da želi mir i stabilnost i bolju budućnost za svoju decu.

Mali je rekao da je juče u 120 gradova u Srbiji oko 130.000 ljudi reklo ''ne'' nasilju, rušenju, paljenju i da je na ulicama bila većinska Srbija, ljudi koji vole svoju zemlju. Sutra još jedna sednica SES-a o povećanju minimalne zarade u 2026. Mali je izjavio da će sutra biti održana još jedna sednica Socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj se očekuje razmatranje konačne odluke o povećanju minimalne zarade. Mali je rekao da će od 1.oktobra minimalna zarada vanredno
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Socijalno-ekonomski savet sutra razmatra iznos minimalne zarade za 2026.

Socijalno-ekonomski savet sutra razmatra iznos minimalne zarade za 2026.

Nova ekonomija pre 1 minut
Sutra se razmatra iznos minimalne zarade za 2026: Država nudi 550 evra, sindikati traže više, a poslodavci manje

Sutra se razmatra iznos minimalne zarade za 2026: Država nudi 550 evra, sindikati traže više, a poslodavci manje

Danas pre 22 minuta
Prvo izvlačenje nagrada u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi" - 20. septembra

Prvo izvlačenje nagrada u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi" - 20. septembra

N1 Info pre 6 minuta
Mali: Država ima nultu toleranciju prema sivoj ekonomiji: Počinje novi krug nagradne igre! Uzimanje računa je lek za budžet

Mali: Država ima nultu toleranciju prema sivoj ekonomiji: Počinje novi krug nagradne igre! Uzimanje računa je lek za budžet

Kurir pre 1 minut
Ključna sednica SES-a – rešava se sudbina minimalca

Ključna sednica SES-a – rešava se sudbina minimalca

RTK pre 1 sat
Do kraja godine 500 evra, od nove godine 50 evra više u utorak još jedna sednica o povećanju minimalne zarade u 2026.

Do kraja godine 500 evra, od nove godine 50 evra više u utorak još jedna sednica o povećanju minimalne zarade u 2026.

Dnevnik pre 42 minuta
Počinje novi krug nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2025“: Ovo su nagrade

Počinje novi krug nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2025“: Ovo su nagrade

Danas pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Nikodijević brani Šapića: Postupajući po prijavi DRI ugrozili bismo čitav sistem predškolskog obrazovanja u Beogradu

Nikodijević brani Šapića: Postupajući po prijavi DRI ugrozili bismo čitav sistem predškolskog obrazovanja u Beogradu

N1 Info pre 11 minuta
Ko je Marija Desivojević Cvetković, Miškovićeva „desna ruka“ koja odlazi iz Delte

Ko je Marija Desivojević Cvetković, Miškovićeva „desna ruka“ koja odlazi iz Delte

Nova ekonomija pre 11 minuta
Socijalno-ekonomski savet sutra razmatra iznos minimalne zarade za 2026.

Socijalno-ekonomski savet sutra razmatra iznos minimalne zarade za 2026.

Nova ekonomija pre 1 minut
Sutra se razmatra iznos minimalne zarade za 2026: Država nudi 550 evra, sindikati traže više, a poslodavci manje

Sutra se razmatra iznos minimalne zarade za 2026: Država nudi 550 evra, sindikati traže više, a poslodavci manje

Danas pre 22 minuta
Prvo izvlačenje nagrada u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi" - 20. septembra

Prvo izvlačenje nagrada u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi" - 20. septembra

N1 Info pre 6 minuta