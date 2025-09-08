Mali: Mere već dale efekat i građani su zadovoljni; Tržišna inspekcija započela kontrolu cena u trgovinskim lancima

BEOGRAD - Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da su ekonomske mere koje se odnose na sniženje cena u maloprodajnim lancima već dale efekat i da su građani zadovoljni, kao i da je na skupovima protiv blokada većinska Srbija pokazala da želi mir i stabilnost i bolju budućnost za svoju decu.

Mali je rekao da je juče u 120 gradova u Srbiji oko 130.000 ljudi reklo ''ne'' nasilju, rušenju, paljenju i da je na ulicama bila većinska Srbija, ljudi koji vole svoju zemlju. Sutra još jedna sednica SES-a o povećanju minimalne zarade u 2026. Mali je izjavio da će sutra biti održana još jedna sednica Socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj se očekuje razmatranje konačne odluke o povećanju minimalne zarade. Mali je rekao da će od 1.oktobra minimalna zarada vanredno