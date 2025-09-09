Idf: potvrdio: Uništena višespratnica u Gazi sa Hamasovom infrastrukturom

Blic pre 1 sat
Idf: potvrdio: Uništena višespratnica u Gazi sa Hamasovom infrastrukturom

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da su pre izvesnog vremena izvele napad na višespratnicu u gradu Gazi, navodeći da je Hamas koristio tu zgradu.

Prema navodima izraelske vojske, Hamas je postavio vojnu infrastrukturu unutar zgrade, koju je ta teroristička grupa koristila za izvođenje napada na izraelske trupe u tom području, prenosi Tajms of Izrael. Ispod zgrade se, takođe, nalazio tunel koji je vodio do podzemnog objekta, za koji IDF navode da su ga pripadnici Hamasa koristili za okupljanje i planiranje napada. Izraelska vojska navodi da je upozorila Palestince koji žive u tom području pre napada da se
