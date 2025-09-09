"Ukrasna živina" sve popularnija u Srbiji jednu od najskupljih i najređih rasa u inostranstvu prodaju i za 2.000 dolara! Kod nas ih sada ima samo u ovom kraju

Kurir pre 1 sat
"Ukrasna živina" sve popularnija u Srbiji jednu od najskupljih i najređih rasa u inostranstvu prodaju i za 2.000 dolara! Kod…

Neobičnu rasu živine, takozvano "crno čudo iz Indonezije" čuva penzioner iz Novog Pazara Mujo Lađar. "Ćemani" je jedna od najskupljih i najređih rasa kokošaka, koje su prepoznatljive po crnoj boji.

Mujo ih uzgaja na svom imanju, uz još nekoliko vrsta živine i drugih životinja. Oči, perje, koža, kljun, kresta - sve je kod ove rase crno, čak i organi. Ćemani kokoške počeo je da čuva Mujo Lađar pre četiri godine, slučajno, kada ga je pozvao prijatelj. "Trebalo da se izvede druga rasa, međutim, izvela se ćemane. I on me zove, kaže Mujo, dobio sam neku rasu, ja dosad to video nisam, dođi da vidiš, bogati, kakva je. I ja otidem, stvarno jedinstvena rasa, primerak
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Prof. Danica Popović za Albatros News podkast: Srbija nema tržište – sve zavisi od jednog čoveka

Prof. Danica Popović za Albatros News podkast: Srbija nema tržište – sve zavisi od jednog čoveka

Danas pre 2 sata
Kome pogoduju sadašnje cene električne energije

Kome pogoduju sadašnje cene električne energije

Radar pre 2 sata
Upravo na Blic TV Šta nam donosi novi ekonomski program koji stiže nakon Uredbe o ograničenim trgovačkim maržama

Upravo na Blic TV Šta nam donosi novi ekonomski program koji stiže nakon Uredbe o ograničenim trgovačkim maržama

Blic pre 1 dan
Srbiji zvanično nedostaje 80.000 prosvetara, ali to nije sprečilo vlast da „odseče“ skoro 2.000 nastavnika

Srbiji zvanično nedostaje 80.000 prosvetara, ali to nije sprečilo vlast da „odseče“ skoro 2.000 nastavnika

Nova ekonomija pre 1 dan
Šta je konverzija zemljišta i zašto je ona važna?

Šta je konverzija zemljišta i zašto je ona važna?

Biznis i finansije pre 1 dan
Pazar za pola godine čak 26,3 milijarde dinara, jagma za medom, kajmakom, jabukama, jajima! Srpske pijace drže primat, a evo…

Pazar za pola godine čak 26,3 milijarde dinara, jagma za medom, kajmakom, jabukama, jajima! Srpske pijace drže primat, a evo šta se najviše tražilo na tezgama

Dnevnik pre 1 dan
Startuje novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" Ovog datuma počinje, a ovo su svi bitni detalji

Startuje novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" Ovog datuma počinje, a ovo su svi bitni detalji

Dnevnik pre 1 dan

Ključne reči

Novi PazarIndonezijaDolarsrbija

Ekonomija, najnovije vesti »

"Ukrasna živina" sve popularnija u Srbiji jednu od najskupljih i najređih rasa u inostranstvu prodaju i za 2.000 dolara! Kod…

"Ukrasna živina" sve popularnija u Srbiji jednu od najskupljih i najređih rasa u inostranstvu prodaju i za 2.000 dolara! Kod nas ih sada ima samo u ovom kraju

Kurir pre 1 sat
Prof. Danica Popović za Albatros News podkast: Srbija nema tržište – sve zavisi od jednog čoveka

Prof. Danica Popović za Albatros News podkast: Srbija nema tržište – sve zavisi od jednog čoveka

Danas pre 2 sata
Kome pogoduju sadašnje cene električne energije

Kome pogoduju sadašnje cene električne energije

Radar pre 2 sata
Korali opet nestaju na Velikom grebenu Australije

Korali opet nestaju na Velikom grebenu Australije

Danas pre 1 sat
Šta iz Ekološkog ustanka kažu o zahtevu za razrešenje Šapića?

Šta iz Ekološkog ustanka kažu o zahtevu za razrešenje Šapića?

Danas pre 6 sati