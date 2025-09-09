"Ukrasna živina" sve popularnija u Srbiji jednu od najskupljih i najređih rasa u inostranstvu prodaju i za 2.000 dolara! Kod nas ih sada ima samo u ovom kraju

Neobičnu rasu živine, takozvano "crno čudo iz Indonezije" čuva penzioner iz Novog Pazara Mujo Lađar. "Ćemani" je jedna od najskupljih i najređih rasa kokošaka, koje su prepoznatljive po crnoj boji.

Mujo ih uzgaja na svom imanju, uz još nekoliko vrsta živine i drugih životinja. Oči, perje, koža, kljun, kresta - sve je kod ove rase crno, čak i organi. Ćemani kokoške počeo je da čuva Mujo Lađar pre četiri godine, slučajno, kada ga je pozvao prijatelj. "Trebalo da se izvede druga rasa, međutim, izvela se ćemane. I on me zove, kaže Mujo, dobio sam neku rasu, ja dosad to video nisam, dođi da vidiš, bogati, kakva je. I ja otidem, stvarno jedinstvena rasa, primerak