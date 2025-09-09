Predsednik EPP: Budućnost SNS unutar grupacije biće uskoro predmet rasprave

Budućnost Srpske napredne stranke (SNS) unutar Evropske narodne partije (EPP) biće predmet rasprave unutar grupacije u narednim danima, poručio je u Strazburu predsednik poslaničke grupe EPP u Evropskom parlamentu Manfred Veber.

On je u obraćanju medijima pred plenarnu sednicu Evropskog parlamenta rekao da EPP pažljivo prati situaciju i razvoj događaja u Srbiji, dodajući da grupacija nije slepa na poslednja dešavanja i slike iz Srbije, preneo je portal EWB. Veber je rekao da su lideri EPP inicirali raspravu o stanju u Srbiji i članstvu SNS u toj političkoj grupaciji koja će se desiti u narednim danima. Srpska napredna stranka je pridružena članica EPP od 2016, a ta evropska partijska