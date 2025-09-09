Na današnji dan: Rođeni Tolstoj i Joakim Vujić, preminuli Malarme, Lotre i Mao Cedung

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan: Rođeni Tolstoj i Joakim Vujić, preminuli Malarme, Lotre i Mao Cedung

Pregled najznačajnijih dešavanja kroz istoriju u svetu i kod nas na današnji dan, 9. septembar.

1087 - Umro je normanski vojvoda i engleski kralj Vilijam I, poznat kao Vilijam Osvajač. Nakon pobede nad kraljem Haroldom u bici kod Hestingsa 1066. postao je kralj Engleske. Tokom njegove vladavine romanizovani Normani počeli su da se stapaju sa pokorenim Anglosasima u englesku naciju. Uveo je 1085. prvi imovinski katastar (Domesday Book). 1513 - U bici protiv Engleza kod Fludena poginuo je škotski kralj Džejms IV, zajedno sa nekoliko hiljada Škota, među kojima
Na današnji dan, 9. septembar

N1 Info pre 1 sat
Vremeplov: Rođen Lav Nikolajevič Tolstoj

RTV pre 8 sati
Na današnji dan, 9. septembar

B92 pre 8 sati
Hitna pomoć u Beogradu: Ukupno 121 intervencija, dve osobe lakše povređene u saobraćajnim nezgodama

N1 Info pre 6 minuta
Hitna pomoć u Beogradu imala ukupno 121 intervenciju tokom noći: Dve osobe lakše povređene u saobraćajnim nezgodama

Nova pre 6 minuta
VREME DANAS: Pretežno sunčano sa mestimičnom kišom

Nedeljnik pre 12 minuta
Užičani traže puštanje iz pritvora uhapšenih učesnika protesta u Kosjeriću (VIDEO)

Užice oglasna tabla pre 7 minuta
"Ogoljeno nasilje jedino što je Vučiću preostalo"

Radio 021 pre 7 minuta