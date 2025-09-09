Vremeplov: Rođen Lav Nikolajevič Tolstoj

RTV pre 29 minuta  |  Tanjug
Vremeplov: Rođen Lav Nikolajevič Tolstoj

NOVI SAD - Na današnji dan 1828. godine rođen je ruski pisac Lav Nikolajevič Tolstoj, jedan od najvećih književnika u istoriji. Prva dela je napisao na Kavkazu, gde se kao dobrovoljac borio protiv Turaka. Posle Krimskog rata, u kojem je bio oficir, povukao se na porodično imanje u Jasnu Poljanu. Opisivao je društvene prilike u Rusiji, pisao protiv braka iz interesa, nepravednih sudova, rata, licemerja. Slikao je bedu seljaštva. Ruska crkva ga je ekskomunicirala. Umro je 1910. bez izmirenja s Crkvom. Dela:

Danas je utorak, 9. septembar, 252. dan 2025. Do kraja godine ima 113 dana. 1087 - Umro je engleski kralj Vilijam I, nazvan Vilijam Osvajač, pre dolaska na presto 1066. normanski vojvoda, prvi normanski vladar Engleske, tvorac engleskog feudalizma, pošto je vezao seljake za zemlju. S normanskim i francuskim riterima je, uz blagoslov pape, upao u Englesku i 1066. u bici kod Hestingsa u južnoj Engleskoj pobedio vojsku kralja Harolda. Potom je kao engleski monarh
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 9. septembar

Na današnji dan, 9. septembar

B92 pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadRusija

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza: Danas u Srbiji pretežno sunčano sa mestimičnom kišom

Vremenska prognoza: Danas u Srbiji pretežno sunčano sa mestimičnom kišom

Beta pre 14 minuta
Blokaderi

Blokaderi

Radar pre 29 minuta
Portal Republika višetruko prekršio Kodeks novinara i novinarki Srbije Obrazloženje

Portal Republika višetruko prekršio Kodeks novinara i novinarki Srbije Obrazloženje

Radar pre 29 minuta
Vremeplov: Rođen Lav Nikolajevič Tolstoj

Vremeplov: Rođen Lav Nikolajevič Tolstoj

RTV pre 29 minuta
Ako nema greha, treba ga izmisliti

Ako nema greha, treba ga izmisliti

Radar pre 29 minuta