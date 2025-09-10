Nju niko nije očekivao! Glumica u crnini slomljena na sahrani Mihaila Vukobratovića (Foto)

Alo pre 12 minuta
Nju niko nije očekivao! Glumica u crnini slomljena na sahrani Mihaila Vukobratovića (Foto)

Među brojnim glumcima je bila i Iva Štriljić čije je prisustvo iznenadilo mnoge

Reditelj Mihailo Vukobratović umro je u 73. godini života, a danas će biti kremiran na Novom groblju u Beogradu. Prijatelji, rodbina i kolege Mihaila Vukobratovića došli su na Novo groblje kako bi dragom reditelju odali poslednju počast. Među brojnim glumcima je bila i Iva Štriljić čije je prisustvo iznenadilo mnoge. Iva se pojavila u crnini i sa velikim naočarama na licu, a bila je vidno potresena. Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Sahrana Mihaila Vukobratovića: Glumci se opraštaju od reditelja: Ceca Bojković nosi ljiljane

Sahrana Mihaila Vukobratovića: Glumci se opraštaju od reditelja: Ceca Bojković nosi ljiljane

Blic pre 7 minuta
"Emilija Popadić" sama došla na groblje: Tužne slike sa ispraćaja reditelja "Boljeg života", Vesna Trivalić u suzama

"Emilija Popadić" sama došla na groblje: Tužne slike sa ispraćaja reditelja "Boljeg života", Vesna Trivalić u suzama

Mondo pre 31 minuta
Mihailo Vukobratović ispraćen na večni počinak: Glumci se utučeni oprostili od proslavljenog reditelja, Vesna Trivalić nosila…

Mihailo Vukobratović ispraćen na večni počinak: Glumci se utučeni oprostili od proslavljenog reditelja, Vesna Trivalić nosila venac, potresne scene (foto)

Kurir pre 7 minuta
Na umrlici Mihaila Vukobratovića navedena su samo ova tri imena: Sin, supruga i ...

Na umrlici Mihaila Vukobratovića navedena su samo ova tri imena: Sin, supruga i ...

Telegraf pre 31 minuta
Održana komemoracija povodom smrti Mihaila Vukobratovića: Umetnik, reditelj, pedagog

Održana komemoracija povodom smrti Mihaila Vukobratovića: Umetnik, reditelj, pedagog

RTV pre 1 sat
(Video) Komemoracija mihailu vukobratoviću: Buket belih kala za reditelja: Kolege slomljene zbog gubitka

(Video) Komemoracija mihailu vukobratoviću: Buket belih kala za reditelja: Kolege slomljene zbog gubitka

Blic pre 1 sat
"Našminkala sam se da ne bih plakala, ali ne vredi": Potresan govor Mine Lazarević na komemoraciji rasplakao sve u sali

"Našminkala sam se da ne bih plakala, ali ne vredi": Potresan govor Mine Lazarević na komemoraciji rasplakao sve u sali

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Znanjem protiv gladi, mitova i dosade – startuje zalet za 16. Evropsku noć istraživača

Znanjem protiv gladi, mitova i dosade – startuje zalet za 16. Evropsku noć istraživača

PC Press pre 31 minuta
Film "Crvena svila" premijerno prikazan u Pekingu: Biković osvaja Kinu kao nekada Bata Živojinović

Film "Crvena svila" premijerno prikazan u Pekingu: Biković osvaja Kinu kao nekada Bata Živojinović

Blic pre 7 minuta
Svi ga znate: Ovo je bivši muž Olje Becković

Svi ga znate: Ovo je bivši muž Olje Becković

Story pre 27 minuta
Porodila se jutjuberka: Anđela Milivojević otkrila pol bebe i ime koje je odabrala sa suprugom - slika iz bolnice je puna…

Porodila se jutjuberka: Anđela Milivojević otkrila pol bebe i ime koje je odabrala sa suprugom - slika iz bolnice je puna emocija (foto)

Blic pre 7 minuta
Obavezno gledajte ovu: Mini-seriju Mark Rafalo u najmračnijoj ulozi karijere, ovaj naslov je za ljubitelje dobrih trilera

Obavezno gledajte ovu: Mini-seriju Mark Rafalo u najmračnijoj ulozi karijere, ovaj naslov je za ljubitelje dobrih trilera

Blic pre 7 minuta