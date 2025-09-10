Nju niko nije očekivao! Glumica u crnini slomljena na sahrani Mihaila Vukobratovića (Foto)

Među brojnim glumcima je bila i Iva Štriljić čije je prisustvo iznenadilo mnoge

Reditelj Mihailo Vukobratović umro je u 73. godini života, a danas će biti kremiran na Novom groblju u Beogradu. Prijatelji, rodbina i kolege Mihaila Vukobratovića došli su na Novo groblje kako bi dragom reditelju odali poslednju počast. Među brojnim glumcima je bila i Iva Štriljić čije je prisustvo iznenadilo mnoge. Iva se pojavila u crnini i sa velikim naočarama na licu, a bila je vidno potresena.