I, NATO neće učiniti ništa?

NATO ne tretira upad ruskih dronova na teritoriju Poljske kao napad, iako premilinarni izveštaj ukazuje na namerni upad šest do deset bespilotnih ruskih letelica, rekao je danas neimenovani izvor iz NATO za Rojters.

''Ovo je nije bio prvi put da su se avioni NATO podigli zbog potencijalnih pretnji u savezničkom vazdušnom prostoru", rekao je izvor, dodajući da su sistemi protivvazdušne odbrane NATO ''Patriot" u regionu detektovali dronove svojim radarima, ali ih nisu oborili. Poljski lovci F-16, holandski F-35, italijanski avioni za izviđanje AVAKS i avioni za dopunjavanje gorivom u vazduhu kojima zajednički upravlja NATO bili su uključeni u noćnu operaciju, dodao je izvor.