Test na drogu, jaja na skupštini i maratonska sednica od 18 sati: Buran dan u Nišu, gradonačelnik Dragoslav Pavlović ostaje na funkciji

U Nišu je juče bio buran dan - održana je sednica Skupštine grada tokom koje je predsednik Skupštine grada Igor Novaković radio test na drogu, jedan odbornik SNS je napustio klub ove stranke, a posle skoro 18 sati rasprave odlučeno je da gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović ostaje na toj funkciji što je, ako je suditi po brojkama, uz predstavnike vlasti podržao i neko ko je u opoziciji. Dok se sve ovo dešavalo, deo nezadovoljnih građana i studenata u blokadi protestovao je ispred zgrade, a pojedinci su i

Malo posle ponoći završeno je glasanje o predlogu opozicije za smenu Pavlovića, čija je smena zatražena zbog toga što je, kako se tvrdi, građane i studente koji protestuju nazvao "ustašama". Od 55 prisutnih odbornika, za ostanak Pavlovića na funkciji gradonačelnika izjasnila su se tajnim glasanjem 32 odbornika, protiv su bila 22, a jedan listić bio je nevažeći. Skupštinu Niša čini 61 odbornik, od čega je 31 odbornik vladajuće koalicije. Posle dve tačke koje su