Test na drogu, jaja na skupštini i maratonska sednica od 18 sati: Buran dan u Nišu, gradonačelnik Dragoslav Pavlović ostaje na funkciji

Blic pre 29 minuta
Test na drogu, jaja na skupštini i maratonska sednica od 18 sati: Buran dan u Nišu, gradonačelnik Dragoslav Pavlović ostaje na…

U Nišu je juče bio buran dan - održana je sednica Skupštine grada tokom koje je predsednik Skupštine grada Igor Novaković radio test na drogu, jedan odbornik SNS je napustio klub ove stranke, a posle skoro 18 sati rasprave odlučeno je da gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović ostaje na toj funkciji što je, ako je suditi po brojkama, uz predstavnike vlasti podržao i neko ko je u opoziciji. Dok se sve ovo dešavalo, deo nezadovoljnih građana i studenata u blokadi protestovao je ispred zgrade, a pojedinci su i

Malo posle ponoći završeno je glasanje o predlogu opozicije za smenu Pavlovića, čija je smena zatražena zbog toga što je, kako se tvrdi, građane i studente koji protestuju nazvao "ustašama". Od 55 prisutnih odbornika, za ostanak Pavlovića na funkciji gradonačelnika izjasnila su se tajnim glasanjem 32 odbornika, protiv su bila 22, a jedan listić bio je nevažeći. Skupštinu Niša čini 61 odbornik, od čega je 31 odbornik vladajuće koalicije. Posle dve tačke koje su
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Odbornici odlučili - Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

Odbornici odlučili - Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

RTV pre 29 minuta
Dragoslav Pavlović ostaje na funkciji: Ko je iz opozicije glasao u korist niškog gradonačelnika, a ko nije potpisao…

Dragoslav Pavlović ostaje na funkciji: Ko je iz opozicije glasao u korist niškog gradonačelnika, a ko nije potpisao inicijativu za smenu?

Danas pre 4 minuta
Odbornici odlučili: Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

Odbornici odlučili: Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

Sputnik pre 24 minuta
Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

Jugmedia pre 1 sat
Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

Stav.life pre 49 minuta
Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

Niške vesti pre 1 sat
Niš: Pavlović ostaje gradonačelnik posle 17 sati rasprave i kontroverzi

Niš: Pavlović ostaje gradonačelnik posle 17 sati rasprave i kontroverzi

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišSNS

Društvo, najnovije vesti »

I nakon zahteva NUNS i ANEM oprema studentskoj redakciji Blokada INFO još uvek nije vraćena

I nakon zahteva NUNS i ANEM oprema studentskoj redakciji Blokada INFO još uvek nije vraćena

Mašina pre 9 minuta
Mačak lutalica - dva puta prešao po 50 kilometara da bi stigao do omiljene kafane

Mačak lutalica - dva puta prešao po 50 kilometara da bi stigao do omiljene kafane

N1 Info pre 24 minuta
Odbornici odlučili - Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

Odbornici odlučili - Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša

RTV pre 29 minuta
Desetine hiljada ljudi čeka na operacije u Srbiji

Desetine hiljada ljudi čeka na operacije u Srbiji

Beta pre 39 minuta
Pobunjeni univerzitet traži od EK i EU da zaštite autonomiju univerziteta u Srbiji

Pobunjeni univerzitet traži od EK i EU da zaštite autonomiju univerziteta u Srbiji

Radio 021 pre 24 minuta