Pavlović ostaje gradonačelnik Niša, protiv njegove smene glasao i opozicioni odbornik

Dragoslav Pavlović biće i dalje gradonačelnik Niša jer je protiv njegove smene glasalo čak 32 odbornika, iako vladajuća koalicija oko Srpske napredne stranke (SNS) ima 31 mandat, ali formalno jedan manje jer je odbornik Branislav Stojković napustio Jedinstvenu Srbiju, i biće samostalni odbornik.

Iako je inicijativu za rezrešenje Pavlovića potpisalo 24 odbornika iz redova opozicionih partija, na sednici je glasalo 55 od 61 odbornika, ali su 32 bili protiv te inicijative, 22 za, a jedan listić je bio nevažeći. Partije koje su pokrenule inicijativu, imaju ukupno 29 odbornika, mada su osvojile 30 mandata, pošto je jedan od opozicionih odbornika, Miloš Milenković, nedavno preminuo. Sednici na kojoj se glasalo o razrešenju gradonačelnika Niša šestoro odbornika