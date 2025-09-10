„Neko među nama nije naš“ – kako 32 glasa protiv smene gradonačelnika kada vlast ima 31 odbornika u Skupštini Niša

Južne vesti pre 15 minuta  |  Ljubica Jocić, Tamara
„Neko među nama nije naš“ – kako 32 glasa protiv smene gradonačelnika kada vlast ima 31 odbornika u Skupštini Niša

Iako vlast ima 31 odbornika u Skupštini Niša, protiv smene gradonačelnika glasala su 32 odbornika, što može da znači da je bar jedan odbornik opozicije glasao da Dragoslav Pavlović ne bude razrešen.

Šefovi opozicionih odborničkih grupa ne iznose na koga sumnjaju, a Dragan Milić ističe da nije iznenađen jer postoje ljudi pod uticajem SNS-a. Đorđe Stanković smatra da je vlast „aktivirala“ 32. glas jer nije bila sigurna u svoj 31, Slaviša Dinić da je reč o nesmotrenosti u glasanju, a Mihajlo Cvetković da je najmanje jedan opozicionar “izdao”, ali ne zna ko. Odmah nakon glasanja, Miodrag Stanković je pokazao fotografiju svog listića i napomenuo da su i njegove
