Da li je koalicija oko SNS izgubila većinu u Skupštini Niša ili opstaje uz pomoć opozicije? Stojković napustio vladajuću odborničku grupu

Glas juga pre 3 sata
Da li je koalicija oko SNS izgubila većinu u Skupštini Niša ili opstaje uz pomoć opozicije? Stojković napustio vladajuću…
Skupština broji ukupno 61 odbornika. Do juče je koalicija „Aleksandar Vučić – Niš sutra“, zajedno sa Ruskom strankom, imala 31 mandat, ali je nakon Stojkovićevog istupanja taj broj smanjen na 30. Stojković, koji je ranije napustio Jedinstvenu Srbiju, saopštio je da će od sada nastupati kao samostalni odbornik. – Više ne pronalazim svoje mesto u toj stranci i doneo sam odluku da nastavim političko delovanje van tog okvira. Kao samostalni odbornik delovaću isključivo
