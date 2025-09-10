Gradonačelnik Niša "preživeo" glasanje o nepoverenju

Pošto su ga podržala 32 odbornika, Dragoslav Pavlović ostao je gradonačelnik Niša. Budući da koalicija oko SNS-a ima 30 odbornika očigledno je da je Pavlović dobio neki glas iz redova opozicije.

Dragoslav Pavlović ostaje gradonačelnik Niša. U Skupštini grada, u kojoj vladajuća koalicija formalno ima 30 odbornika, protiv njegove smene tajno je glasalo trideset dvoje što znači da su i pojedini pripadnici opozicije glasali za to da Dragoslav Pavlović i nadalje bude na čelu grada. Jedan glas je bio nevažeći, a 22 odbornika su bila za smenu Pavlovića. Skupština grada Niša ima 61 odbornika. Branislav Stojković napustio je odborničku grupu koalicije okupljene oko