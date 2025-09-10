Gradonačelnik Niša ostaje na funkciji: Vlast ima 31 odbornika, a Pavlović dobio 32 glasa podrške

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović ostaje na toj funkciji posle maratonske sednice Skupštine grada, koja je završena posle ponoći, nakon više od 17 sati rasprave, pišu Južne vesti.

Malo posle ponoći završeno je glasanje o predlogu opozicije za smenu Pavlovića, čija je smena zatražena zbog izjava da su građani i studenti koji protestuju "ustaše". Od 55 prisutnih odobornika, za ostanak Pavlovića na funkciji gradonačelnika izjasnila su se tajnim glasanjem 32 odbornika, protiv su bila 22, a jedan listić bio je nevažeći. Skupštinu Niša čini 61 odbornik, od čega je 31 odbornik vladajuće koalicije. Posle dve tačke koje su oduzele najviše vremena