Ministarstvo odbrane Rusije o ruskim dronovima u Poljskoj: „Nismo planirali“

Danas pre 2 sata  |  S. D.
Ruske trupe nisu planirale da pogode ciljeve na teritoriji Poljske, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane, prenosi TASS. „Ciljevi na teritoriji Poljske nisu bili planirani“, saopštilo je rusko vojno odeljenje.

Dodali su da maksimalni domet korišćenih bespilotnih letelica, koje su navodno prešle granicu sa Poljskom, ne prelazi 700 km. Rusko ministarstvo odbrane je takođe spremno da održi konsultacije sa poljskim Ministarstvom odbrane „na ovu temu“, dodaje se. Oni su izvestili da su oružane snage Rusije napale preduzeća vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine u Ivano-Frankivsku, Hmeljnickom, Žitomirskim oblastima, kao i u gradovima Vinici i Lavovu. „Ipak, spremni smo da
