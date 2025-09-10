Oglasio se NATO o ruskim dronovima u Poljskoj

Protivvazdušna odbrana NATO-a pomogla je u presretanju nekoliko dronova na poljskom vazdušnom prostoru tokom prethodne noći, izjavila je portparolka NATO Alison Hart (Allison). „Brojni dronovi su ušli u poljski vazdušni prostor tokom noći i naišli na poljsku i NATO protivvazdušnu odbranu“, napisala je ona na platformi Iks (X) i dodala da je generalni sekretar NATO Mark Rute (Rutte) u kontaktu sa poljskim vlastima. Vrhovni komandant NATO za Evropu, američki