Studenti i građani protestovali ispred Skupštine Niša zbog uvreda odbornika SNS

Danas pre 59 minuta  |  FoNet
Studenti i građani Niša protestovali su danas ispred Skupštine grada, na poziv Neformalne grupe studenata Univerziteta u tom gradu, nakon što ih je odbornik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Gocić na sednici nazvao „ustašama“.

Slične uvrede ranije je uputio i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović. Ulaz u zgradu blokirao je kordon pripadnika Interventne jedinice policije, a oko Skupštine su bila raspoređena vozila Žandarmerije, javlja reporter agencije Beta. Na samom skupu bili su prisutni i policajci u civilu, dok su unutar objekta bile jedinice opremljene za razbijanje demonstracija. Tokom protesta ka zgradi su poletela jaja, a studenti su ispred kordona ostavili posude sa vodom i
