Ko je Nenad Tasić: Kadar SNS iz Bujanovca kog su roditelji najurili iz škole u Mirijevu

Odluka ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića da za v. d. direktora OŠ “Pavle Savić” u Mirijevu postavi Nenada Tasića, naprednjaka iz Bujanovca, izazvala je nove probleme.

U školi koja broji više od 2.000 učenika, u prvoj smeni prvog radnog dana novog direktora pojavilo se njih tek 200, a saradnju s njim odbio je i kolektiv škole. Problemi u OŠ “Pavle Savić”, kako prenosi N1, počeli su pošto je Ministarstvo prosvete poslednjeg radnog dana avgusta smenilo dosadašnjeg direktora Milana Krstića, usled “administrativnih propusta”. Zbog toga je školska godina u ovoj školi počela sa zakašnjenjem, uz saglasnost kolektiva i roditelja.