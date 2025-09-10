Bizon Tajfun se vratio kući!

Novi Sad – Bizon Tajfun, jedini mužjak među fruškogorskim bizonima, vratio se kući. - Naš bizon Tajfun, koji je prethodnih dana bio van ograđenog prostora, uspešno je vraćen i sada je bezbedno u svom ograđenom delu.

Tokom celog perioda naši lovočuvari i nadležne službe pažljivo su pratili njegovo kretanje i radili na tome da ga vrate – i uspeli smo! - navode na Facebook stranici Nacionalnog parka Fruška gora i zahvaljuju se svima na podršci i razumevanju. Odbeglog bizona čuvari danima nisu mogli da ga vrate kući u Nacionalni park gde obitava još pet bizona. Od ukupno šest , koliko ih ima, poslednja dva, mužjak Tajfun i ženka Tatrenka, stigli su juna prošle godine iz Češke.