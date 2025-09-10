Ciklon Srbiji donosi jednu veoma neobičnu vremensku pojavu, zato ovu stvar ne činite danas i sutra

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Ciklon Srbiji donosi jednu veoma neobičnu vremensku pojavu, zato ovu stvar ne činite danas i sutra

Srbija je pod uticajem ciklona sa Jadrana i centralnog Mediterana i danas se nalazimo u njegovom prednjem delu, tako da preovladavaju snažna južna strujanja.

Ova strujanja donose našem području veoma toplu vazdušnu masu, pa će danas biti veoma toplo, uz temperature od 30 do 34°C. Ove temperature su za 5 do 7 stepeni više od proseka za ovo doba godine. Osim tople vazdušne mase, do Srbije će iz Sahare stizati i veće količine čestica pustinjskog peska iz Sahare, pa će atmosfera biti zamućena. S obzirom da će se ove čestice nalaziti visoko u atmosferi, u predelima sa padavinama očekuje se prljava kiša, koja je već jutros
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

RHMZ upozorava da se sutra u Srbiji očekuju lokalne nepogode sa gradom i jakim vetrom

RHMZ upozorava da se sutra u Srbiji očekuju lokalne nepogode sa gradom i jakim vetrom

RTV pre 2 sata
Danas u Srbiji promenljivo oblačno i toplo, popodne mestimično kiša

Danas u Srbiji promenljivo oblačno i toplo, popodne mestimično kiša

Nedeljnik pre 6 sati
Danas smena sunca i oblaka, temperatura do 33

Danas smena sunca i oblaka, temperatura do 33

Glas Zapadne Srbije pre 6 sati
Kiša će danas pljuštati u ovim delovima Srbije, očekuje se i grmljavina: Evo gde već jutros pada

Kiša će danas pljuštati u ovim delovima Srbije, očekuje se i grmljavina: Evo gde već jutros pada

Telegraf pre 6 sati
Promenljivo oblačno i toplo, popodne i uveče kiša

Promenljivo oblačno i toplo, popodne i uveče kiša

N1 Info pre 7 sati
Toplo ali i kiša: RHMZ objavio kakvo će vreme biti do kraja sedmice

Toplo ali i kiša: RHMZ objavio kakvo će vreme biti do kraja sedmice

Danas pre 6 sati
Danas povremeno kiša u Novom Sadu

Danas povremeno kiša u Novom Sadu

Radio 021 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognozasaharaprognozaweather

Vojvodina, najnovije vesti »

Potpredsednica Božić primila delegaciju kineske provincije Hebej

Potpredsednica Božić primila delegaciju kineske provincije Hebej

RTV pre 18 minuta
„Zašto mene sa 21 godinom skidaju golu u stanici“: Potresno pismo studentkinje uhapšene u Novom Sadu

„Zašto mene sa 21 godinom skidaju golu u stanici“: Potresno pismo studentkinje uhapšene u Novom Sadu

Nova pre 43 minuta
Stanje u zrenjaninskim školama: Direktorke smenjene mejlom, 100 nastavnika bez posla – protest sindikata!? Stanje u…

Stanje u zrenjaninskim školama: Direktorke smenjene mejlom, 100 nastavnika bez posla – protest sindikata!? Stanje u zrenjaninskim školama

Volim Zrenjanin pre 43 minuta
„Zašto mene sa 21 godinom skidaju golu u stanici“: Potresno pismo studentkinje uhapšene u Novom Sadu

„Zašto mene sa 21 godinom skidaju golu u stanici“: Potresno pismo studentkinje uhapšene u Novom Sadu

Pravda pre 3 minuta
Sindikat FTN-a: Policija da momentalno napusti sve ustanove u sastavu UNS-a, a senat da pokrene postupak za razrešenje rektora

Sindikat FTN-a: Policija da momentalno napusti sve ustanove u sastavu UNS-a, a senat da pokrene postupak za razrešenje rektora

Moj Novi Sad pre 2 minuta