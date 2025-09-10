Policija spasavala bujanovačkog naprednjaka - novog direktora beogradske škole

Vranje/Beograd - Ispred Osnovne škole Pavle Savić u Beogradu, za čijeg je direktora postavljen bujanovački naprednjak i profesor matematike Nenad Tasić, došlo je u sredu do neke vrste vanredne situacije, pošto su se prethodno roditelji učenika okupili ispred zgrade škole, zahtevajući da novopostavljeni direktor, inače SNS funkcioner, ode sa tog mesta. Roditelji su, kako piše portal Nova.rs, "ušli u školu, prekinuli sednicu Nastavničkog veća, dok je direktor sve