Novo zanimanje u Srbiji – batinanje ljudi koji „pumpaju“ na utakmicama

Vreme pre 1 sat
U Srbiji se rodilo novo zanimanje: nabadanje i zastrašivanje navijača na utakmicama reprezentacije, koji se drznu da sa tribina skandiraju protiv vlasti Aleksandra Vučića

Nakon što su batinaši sramotili Srbiju u Letoniji jer su pretili ljudima na utakmicama koji su uzvikivali parole protiv vlasti u zemlji, ovaj posao se omasovio. Tako je utakmica Srbije i Engleske na Marakani u utorak, 9. septembra, uveče prošla sramotno. Ne samo zbog katastrofalnog rezultata od pet prema nula za goste. Već i zbog scena batinjanja i pretnji posetiocima na zapadu, gde tradicionalno kod nas sede ljudi koji nisu okoreli navijači, često sa porodicom.
