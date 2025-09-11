Ovo je bio najsmrtonosniji DAN u ISTORIJI AMERIKE! Pobijeno je skoro 3.000 ljudi

U samoubilačkom napadu otetim avionima na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, na današnji dan 2001. godine poginulo je oko 3.000 ljudi. Dva tornja STC, visine 410 metara, u njujorškoj poslovnoj četvrti Menhetn potpuno je srušena, a zgrada Pentagona znatno oštećena.

Događaj od 11. septembra 2001. godine i dalje svakodnevno privlači pažnju. Žrtve terorističkog napada su stradale nakon što su dva oteta aviona udarila u kule „bliznakinje“, koje su se potom srušile. Kao i prilikom udara trećeg aviona na kompleks Pentagon u Vašingtonu, i pada aviona u Pensilvaniji. NAJSMRTONOSNIJI DAN U ISTORIJI AMERIKE! Život je izgubilo oko 3.000 ljudi. Iz kula „bliznakinja“ u Njujorku svega 20 ljudi uspelo je da napusti zgrade pre nego što su se