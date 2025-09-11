Petković: Insistirali smo na ZSO — to je okvir za opstanak Srba, ali Prištinu to ne interesuje

Delegacija Beograda na svim sastancima tokom današnje runde dijaloga sa delegacijom Prišine insistirala je na tome da mora odmah i hitno da dođe do formiranja Zajednice srpskih opština, što predstavlja okvir za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izjavio je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

Petković je nakon najnovije runde dijaloga u Briselu rekao da Prištinu, međutim, ne interesuje ZSO i da prištinski pregovarač Besnik Bisljimi nije želeo da odgovori na pitanje da li prihvata evropski nacrt statuta ZSO. „Ukoliko nema zajednice, postavlja se pitanje opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je za nas sada već humanitarno pitanje zato što srpski narod ne može više da podnese sav teror koji trpi od Kurtijeve policije i Kurtijevog
