24 godine od terorističkog napada na Njujork i Vašington

Vesti online pre 3 sata  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
24 godine od terorističkog napada na Njujork i Vašington

U Sjedinjenjim Državama, u Njujorku i Vašingtonu, 11. septembra 2001. godine dogodili su se teroristički napadi neverovatnih razmera u kojima je život je izgubilo gotovo 3.000 osoba. Priprema SAD za “Rat protiv terorizma”

Ukupan broj poginulih bio je 2.996, uključujući i napadače, teroriste Al Kaide, njih 19, a smatra se da je 25 000 osoba povređeno. Ubrzo je obelodanjeno da su teroristi bili motovisani islamskim ekstremizmom. Organizatori i izvršitelji terorističkih akata koji su zaprepastili svet, kako veličinom tako i razornošću, bili su pripadnici ekstremne islamističke grupe Al Kaida, pod vođstvom Osame bin Ladena. Dva putnička aviona su tog 11. septembra2001. u razmaku od 16
