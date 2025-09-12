"Otmice zemunskog klana" Mile Novaković opisao vezu između Legije i Šiptara i kako su prihodovali od kidnapovanja ljudi

Alo pre 5 minuta
"Otmice zemunskog klana" Mile Novaković opisao vezu između Legije i Šiptara i kako su prihodovali od kidnapovanja ljudi

Pokojni načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Mile Novaković, koji je 2003. godine nakon ubistva premijera Zorana Ðinđića imao važnu ulogu u policijskoj akciji "Sablja", otkrio je sve o otmicama za koje se sumnjalo da ih je izvršio "zemunski klan". Mile Novaković, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP), isticao je u vezi otmica da su porodice otetih uglavnom slabo sarađivale sa policijom.

Otmice imućnih ljudi bile su za zemunski klan vrlo unosan posao! Taj posao su razgranali 2000. godine i za kratak period, prema nekim procenama, oni su uzeli čak 20 miliona evra. U akcijama odnosno otmicama prema Novakovičevom svedoćenju su učestvovali gotovo svi „zemunci” - od vođa klana Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma, pa nadalje: Miladin Suvajdžić - Ðura Mutavi, Dejan Milenković Bagzi, Vladimir Milisavljević, Sretko Kalinić, Aleksandar i Miloš
