Orban odbrusio Zapadu: Ne primamo naređenja od neizabranih birokrata; Odgovaramo samo našem narodu

B92 pre 3 sata
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da ta zemlja tri i po godine trpi cenu rata u Ukrajini, i da uprkos tome zapadni lideri pokušavaju da ih dublje uvuku u sukob.

"Tri i po godine Mađarska trpi cenu rata koji nije naš. Uprkos tome, zapadni lideri nastavljaju da pokušavaju da nas uvuku dublje u sukob. Nastavićemo da se opiremo, ne želimo da učestvujemo u ovome", rekao je Orban u objavi na platformi Iks. On je kazao da "lekcije istorije teku" mađarskim venama. "Branićemo naš narod, našu slobodu i težićemo miru", zaključio je Orban. "Evropska unija je stvorena da služi suverenim nacijama, a ne da njima vlada. Brisel ne drži
Blic pre 37 minuta
RTS pre 2 sata
Alo pre 1 sat
RTV pre 3 sata
Euronews pre 2 sata
Alo pre 3 sata
RTV pre 3 sata
Danas pre 1 sat
Danas pre 57 minuta
Blic pre 57 minuta
Blic pre 47 minuta
Blic pre 37 minuta