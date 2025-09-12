Biće toplo, ali po novoj ceni: Grejanje u Beogradu poskupljuje, evo i za koliko: Detaljna računica

Kalendarski, sezona grejanja se približila. Izvesno je, biće toplo, ali po novoj ceni. Vanja Vukić, direktor Beogradskih elektrana, rekao je da je sve spremno za početak zimske grejne sezone koja počinje 15. oktobra.

Prema njegovim rečima, Beogradske elektrane od 1. oktobra kreću sa funkcionalnim probama i već tada mogu da počnu sa grejanjem ukoliko spoljna temperatura bude takva da mora da se greje. Što se tiče cene grejanja, ona će, kaže, biti veća za nešto više od 6 odsto i to će se videti na novembarskim računima. Beograđani će, kako je rekao, za prosečan stan od oko 60 kvadrata imati uvećane račune za oko 600 dinara. "Oni koji su grejanje plaćali 8.600 dinara, sad će