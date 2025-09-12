Cene ogreva rastru, struja skuplja od 1. Oktobra: Kako da nam grejanje ove zime bude jeftinije

Blic pre 6 sati
Cene ogreva rastru, struja skuplja od 1. Oktobra: Kako da nam grejanje ove zime bude jeftinije

Grejna sezona u Srbiji je udar na budžet za većinu građana, iako se najveći broj njih (60% domaćinstava) greje na drva koja su najisplativiji izbor za ogrev. Najavljena poskupljenja struje od 10 posto za prenos i 16 posto za distribuciju, te cene ogreva koje prirodno rastu od septembra ponovo vraćaju u fokus temu održive energije.

Uštede sa solarnim panelima na mesečnom nivou mogu biti i više od 100 evra, a samo jedna solarna ploča može da proizvede 250 do 400 vati struje. Kada se sve to ima u vidu postavlja se pitanje zašto samo 5.000 krovova na domaćinstvima u Srbiji ima ugrađene solarne sisteme? Zašto se i dalje na području Zapadnog Balkana godišnje proda 125.000 šporeta na čvrsto gorivo? Da li nam je jeftina struja na dohvat ruke, a mi je ne primećujemo? O svemu tome u Bic DAN-u
