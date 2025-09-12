Minimalna plata raste, ali i troškovi grejanja

Direktori većine toplana u Srbiji izjavili su danas da su ovog leta podigli cene grejanja, dok je u pojedinim slučajevima procedura za odobrenje poskupljenja još u toku kod osnivača. Ova odluka dolazi samo nekoliko dana nakon što je minimalna plata povećana, i nekoliko nedelja nakon što je vlada ograničila marže trgovinskim lancima. Dok država vodi igru „povuci-potegni“, životni standard većine građana teško se poboljšava.

Cene grejanja u Kruševcu povećane su za 9,4 odsto, kako po potrošnji, tako i po kvadratnom metru, rekao je direktor JKP „Gradska toplana“ Milutin Tasić. On je istakao da je to poskupljenje manje nego što je bilo „potrebno“. U Beogradu će cene grejanja porasti više od šest odsto od 1. oktobra. Za prosečan stan od oko 60 kvadrata, račun za grejanje povećaće se za približno 600 dinara. Direktor JKP „Toplana“ iz Leskovca, Tomica Jovanović, naveo je da je cena grejanja