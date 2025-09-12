Većina toplana u Srbiji povećala cenu grejanja za predstojeću sezonu

Biznis.rs pre 3 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Većina toplana u Srbiji povećala cenu grejanja za predstojeću sezonu

"Usklađivanje zbog rasta cena energenata i minimalne zarade"

Direktori većine toplana u Srbiji rekli su da su tokom leta povećali cene grejanja ili da je u toku procedura odobravanja poskupljenja kod osnivača tih komunalnih preduzeća. Direktor JKP Gradska toplana u Kruševcu, Milutin Tasić, rekao je agenciji Beta da su cene grejanja povećane linearno 9,4 odsto i po potrošnji i po kvadratnom metru. „Cene grejanja uskladili smo sa porastom ostalih cena, pa će grejanje biti skuplje 9,4 odsto, bilo da se naplaćuje po potrošnji
