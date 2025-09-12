Skuplje grejanje od oktobra: Većina toplana u Srbiji povećala cene za predstojeću sezonu

Danas pre 8 sati  |  Beta
Skuplje grejanje od oktobra: Većina toplana u Srbiji povećala cene za predstojeću sezonu

Direktori većine toplana u Srbiji rekli su danas da su tokom leta povećali cene grejanja ili da je u toku procedura odobravanja poskupljenja kod osnivača tih komunalnih preduzeća.

Direktor JKP „Gradska toplana“ u Kruševcu, Milutin Tasić, rekao je agenciji Beta da su cene grejanja povećane linearno 9,4 odsto i po potrošnji i po kvadratnom metru. „Cene grejanja uskladili smo sa porastom ostalih cena, pa će grejanje biti skuplje 9,4 odsto, bilo da se naplaćuje po potrošnji ili po kvadratnom metru“, rekao je Tasić. Dodao je da je to poskupljenje manje nego što bi bilo potrebno. Direktor JKP „Toplana“ Leskovac Tomica Jovanović naveo je da je cena
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Upravo na blic TV: Cene ogreva rastru, struja skuplja od 1. Oktobra: Kako da nam grejanje ove zime bude jeftinije

Upravo na blic TV: Cene ogreva rastru, struja skuplja od 1. Oktobra: Kako da nam grejanje ove zime bude jeftinije

Blic pre 5 minuta
Direktor Beogradskih elektrana: Grejanje od oktobra skuplje za nešto više od šest odsto

Direktor Beogradskih elektrana: Grejanje od oktobra skuplje za nešto više od šest odsto

Politika pre 1 sat
Minimalna plata raste, ali i troškovi grejanja

Minimalna plata raste, ali i troškovi grejanja

Mašina pre 6 sati
Većina toplana u Srbiji povećala cenu grejanja za predstojeću sezonu

Većina toplana u Srbiji povećala cenu grejanja za predstojeću sezonu

Biznis.rs pre 6 sati
Osim grejanja i vode, Borani će više plaćati i odvoženje smeća i pogrebne usluge

Osim grejanja i vode, Borani će više plaćati i odvoženje smeća i pogrebne usluge

Ist media pre 7 sati
Većina toplana u Srbiji povećala cenu grejanja: Koliko će koštati po gradovima?

Većina toplana u Srbiji povećala cenu grejanja: Koliko će koštati po gradovima?

Glas Zaječara pre 7 sati
Većina toplana u Srbiji povećala cenu grejanja za predstojeću sezonu

Većina toplana u Srbiji povećala cenu grejanja za predstojeću sezonu

Forbes pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacKruševac

Društvo, najnovije vesti »

Pacovi okupirali ovaj grad u Srbiji: Šokantni snimci i hitna akcija deratizacije zbog potencijalnih zdravstvenih rizika

Pacovi okupirali ovaj grad u Srbiji: Šokantni snimci i hitna akcija deratizacije zbog potencijalnih zdravstvenih rizika

Blic pre 26 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 72. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 72. kolu?

Danas pre 1 sat
Studentkinja: Rektor nam još uvek nije vratio naše lične stvari, tehniku i donacije

Studentkinja: Rektor nam još uvek nije vratio naše lične stvari, tehniku i donacije

Danas pre 1 sat
(Video) "udaraju u isto vreme": Zastrašujuća mapa Srbije: Ekstremne pojave kose sve pred sobom, samo u ovom gradu je bilo…

(Video) "udaraju u isto vreme": Zastrašujuća mapa Srbije: Ekstremne pojave kose sve pred sobom, samo u ovom gradu je bilo "normalno", a najgore tek sledi

Blic pre 1 sat
Sve veći broj ljudi napušta grad snova: „Habibi, ne dolazi u Dubai“

Sve veći broj ljudi napušta grad snova: „Habibi, ne dolazi u Dubai“

Danas pre 1 sat