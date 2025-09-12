Skuplje grejanje od oktobra: Većina toplana u Srbiji povećala cene za predstojeću sezonu

Direktori većine toplana u Srbiji rekli su danas da su tokom leta povećali cene grejanja ili da je u toku procedura odobravanja poskupljenja kod osnivača tih komunalnih preduzeća.

Direktor JKP „Gradska toplana“ u Kruševcu, Milutin Tasić, rekao je agenciji Beta da su cene grejanja povećane linearno 9,4 odsto i po potrošnji i po kvadratnom metru. „Cene grejanja uskladili smo sa porastom ostalih cena, pa će grejanje biti skuplje 9,4 odsto, bilo da se naplaćuje po potrošnji ili po kvadratnom metru“, rekao je Tasić. Dodao je da je to poskupljenje manje nego što bi bilo potrebno. Direktor JKP „Toplana“ Leskovac Tomica Jovanović naveo je da je cena