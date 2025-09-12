Koliko će porasti troškovi Infostana zbog grejanja?

Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ Vanja Vukić najavio je danas da će proba sistema za početak grejne sezone krenuti 1. oktobra, a zvanična sezona će početi 15. oktobra.

On je rekao za Radio-televiziju Srbije da će od novembarskog računa cena grejanja poskupeti za nešto više od šest odsto. „Postoji fiksni i varijabilni deo cene grejanja, fiksni se odnosi na održavanje celokupnog sistema, a varijabilni deo se odnosi na cenu gasa“, rekao je Vukić. Naveo je da će iznos povećanja biti oko 600 dinara za prosečan stan od 60 kvadrata. „Po pravilima Evropske unije i pravilima tržišta grejanje naplaćujemo po potrošnji, dakle ne po kvadratu