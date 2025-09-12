uživo RAT U UKRAJINI Rosatom: Ukrajinski dronovi napali operativni blok Smolenske nuklearne elektrane

Rat u Ukrajini traje 1.197 dan. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaće se u petak, kako bi predstavnici država članica tog tela razgovarali o upadima dronova u poljski vazdušni prostor, koje je poljski predsednik Karol Navrocki opisao kao pokušaj Rusije da testira odgovor Varšave i NATO. Sastanak SB UN sazvan je na zahtev Slovenije, Danske, Grčke, Francuske i Velike Britanije. Poljski ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš rekao je da su do sada pronađeni