Od oktobra poskupljuje centralno grejanje! Evo koliko će novca građani morati da izdvoje za tople radijatore

Kako je izjavio direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić građani Beograda će za prosečan stan od blizu 60 kvadrata imati uvećane račune za oko 600 dinara. - Oni koji su grejanje plaćali 8.600 dinara, sada će plaćati oko 9.200 dinara, dakle oko 600 dinara više za jedan prosečan stan od 60 kvadrata - rekao je Vukić za RTS.

Rekao je da je sve spremno za početak zimske grejne sezone koja počinje 15. oktobra i dodao da Beogradske elektrane od 1. oktobra kreću sa funkcionalnim probama, naglasivši da se već od tada može očekivati da počne grejanje ako spoljne temeprature budu takve da grejanje mora počne. Takođe, Vukić je rekao da u dogovoru sa Ministarstvom energetike određeni broj stanova i potrošača prelazi na naplatu po potrošnji, tako da je u ovoj sezoni odlučeno da to bude nekih 30