Telo ubijenog američkog aktiviste prebačeno u Arizonu: Ova žena se ne odvaja Kirkove udovice (Video)

Mondo pre 54 minuta  |  Marina Letić
Telo ubijenog američkog aktiviste prebačeno u Arizonu: Ova žena se ne odvaja Kirkove udovice (Video)

Telo američkog desničarskog aktiviste Čarlija Kirka prebačeno je avionom potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država Džeja Di Vensa "Air Force Two" iz Jute u Arizonu, gde je živeo sa porodicom.

Potpredsednik Džej Di Vens je viđen kako pomaže u nošenju Kirkovog kovčega po pisti u Solt Lejk Sitiju, na video-snimku koji je na društvenim mrežama objavio Tajler Bauer, Kirkov saradnik iz organizacije "Turning Point USA"- Avion potpredsednika je prevezao Kirkovo telo u Finiks, sletevši neposredno pre 17 časova po lokalnom vremenu. Druga dama SAD, supruga potpredsednika Uša Vens je izašla iz aviona u Finiksu zajedno sa Kirkovom udovicom, Erikom Kirk, objavila je
