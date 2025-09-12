Stiže novo poskupljenje: Cena grejanja biće veća za šest odsto, evo koliko će iznositi račun za stan od 60 kvadrata

Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao za RTS da je sve spremno za početak zimske grejne sezone, koja počinje 15. oktobra.

Što se tiče cene grejanja, ona će, kaže, biti veća za nešto više od šest odsto i to će se videti na novembarskim računima. Beograđani će, kako je rekao, za prosečan stan od oko 60 kvadrata imati uvećane račune za oko 600 dinara. Pozvao je građane da štede jer je to, kako kaže, suština prelaska na naplatu po potrošnji. Kalendarski, sezona grejanja se približila. Izvesno je, biće toplo, ali po novoj ceni. Vanja Vukić, direktor Beogradskih elektrana, rekao za RTS da