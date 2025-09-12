Srednji kurs dinara za evro 117,1731 dinara

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1731 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1731 dinar, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar jači je za 0,3 odsto i iznosi 99,8663 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru viši je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 6,4 odsto, a od početka godine za 12,6 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Koliki je kurs evra danas u Srbiji: Ovo su vrednosti po kojim menjačnice danas prodaju valute

Koliki je kurs evra danas u Srbiji: Ovo su vrednosti po kojim menjačnice danas prodaju valute

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Povlačenje Aneksa 5 moglo bi da nas uvuče u novu arbitražu: Kako smo se „predali“ Kini kroz ugovore o kreditima

Povlačenje Aneksa 5 moglo bi da nas uvuče u novu arbitražu: Kako smo se „predali“ Kini kroz ugovore o kreditima

Forbes pre 57 minuta
Mesto posvećeno čuvenoj srpskoj kraljici i danas ostavlja turiste bez daha

Mesto posvećeno čuvenoj srpskoj kraljici i danas ostavlja turiste bez daha

Kamatica pre 2 minuta
"Cene mogu dugoročno da budu niže": Zašto novi, veliki trgovinski lanci ne dolaze u Srbiju i šta ih obeshrabruje

"Cene mogu dugoročno da budu niže": Zašto novi, veliki trgovinski lanci ne dolaze u Srbiju i šta ih obeshrabruje

Euronews pre 47 minuta
Kubik drva i do 11.000 dinara, ugalj trenutno nedostupan: Evo kakve su cene ogreva u Srbiji - detaljan cenovnik

Kubik drva i do 11.000 dinara, ugalj trenutno nedostupan: Evo kakve su cene ogreva u Srbiji - detaljan cenovnik

Kurir pre 47 minuta
"Teška odluka, ali neophodna!" Wizz Air zatvara bazu u Beču, troškovi postali neizdrživi

"Teška odluka, ali neophodna!" Wizz Air zatvara bazu u Beču, troškovi postali neizdrživi

Blic pre 17 minuta